ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...
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              ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

              21 января 2020, 18:11

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

              В топ-6 лучших практик с 13 по 19 января 2020 года попали: расширение возможностей регионального материнского капитала, Псковская область; увеличение регионального капитала, Челябинская область; прокат предметов по уходу за ребенком, Астраханская область; изменение сроков ожидания медицинской помощи, Оренбургская область; дом дневного пребывания пенсионеров, Приморский край; выплаты опекунам, Сахалинская область.

              Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала. В этом году на расширение возможностей регионального материнского капитала планируется направить более 20 млн рублей. «С 1 марта держатели маткапитала смогут получать социальную карту, по которой ежегодно до 20 тыс. рублей можно будет использовать на покупку лекарств, школьных принадлежностей и строительных материалов», – уточнил Михаил Ведерников.

              Эти нововведения будут актуальны для более чем 5 тыс. многодетных матерей, проживающих в Псковской области. Ранее региональный материнский капитал можно было направить только на улучшение жилищных условий, обучение ребенка и адаптацию ребенка-инвалида.

              «Очевидно, что губернаторы традиционно соревнуются в быстроте реакции на послание президента Путина. Инициативы, которые касаются расширения мер социальной поддержки населения в территориях, будут только множиться. Конечно, это уже не может идти в зачет главе региона. Все-таки подобная активность уже является чем-то самим собой разумеющимся, тем более, социальный характер российского государства вскоре еще более прочно будет прописан в Конституции. Поэтому ключевым фактором на сегодняшний день, показывающим способность губернаторов отзываться на запросы населения, является качество предоставляемой социальной услуги. Простота получения меры социальной поддержки должна граничить с неизбежностью. В конце концов, люди и семьи, которые нуждаются в поддержке, не имеют ресурса на героическое преодоление бюрократических барьеров – они не должны тратить на это время, силы, нервы. Это очевидная истина», – считает руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

              14 января глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение о повышении регионального материнского капитала, который сегодня составляет 63 тыс. рублей, до 100 тыс. Региональный материнский капитал выплачивается семьям при рождении третьего и последующих детей.

              «В Челябинской области нашли способ значительного повышения материнского капитала на уровне области. Большой успех власти и губернатора Текслера. Ранее Текслер заявлял свою позицию, что необходимо повышать качество жизни и доходы жителей области. Качество жизни в области должно соответствовать значению региона. Повышение материнского капитала с 63 до 100 тысяч рублей – более чем наглядное подтверждение позиции исполнительной власти региона», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              В Астраханской области сформирован пункт проката «Волшебный сундучок» с целью обеспечения женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, предметами первой необходимости для ухода за ребенком. Он оснащен комплектами для новорождённого, детскими кроватками, колясками, сумками-кенгуру, ванночкой. Предметы длительного использования выдаются на определённый срок, учитывая, что женщина с намерением отказаться от новорождённого малыша не готовилась к принятию ребёнка в семью. В дальнейшем, когда риск отказа от ребенка минимизирован, вещи сдаются обратно.

              «Непосредственная помощь молодым мамочкам в вещах первой необходимости для новорожденного ребенка снимает возможные страхи и риски отказа от малыша тем женщинам, которые оказались перед выбором рожать или нет, и воспитывать ребенка самой или отдать его кому-то на воспитание. Думаю, что даже сам факт существования такого проката придает женщинам уверенности в собственных силах. Возможность обзавестись необходимыми вещами на длительное время воспитания ребенка – это существенная помочь и самим семьям, и государству в решении демографической проблемы», – сказал политический консультант Петр Ханас.

              В Оренбуржье изменились сроки ожидания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание. Консультации врачей в таком случае теперь должны проходить в течение трех рабочих дней, ранее сроки консультации не были установлены. На проведение диагностических и лабораторных исследований теперь отводится не более 7 рабочих дней со дня назначения (ранее 14 дней). Такой же период предусмотрен для оказания специализированной медицинской помощи.

              «Медицина лицом к человеку» – это должно стать девизом для медицинских учреждений абсолютно во всей стране. Ждать приема врача по несколько месяцев, потом ждать лабораторного исследования – этого допускать нельзя. В некоторых случаях промедление становится фатальным. Чем больше болезней будут выявлены на ранней стадии, тем выше шансы на выздоровление и ниже нагрузка на медицинские учреждения региона», – отметила политолог Анна Федорова.

              Первый в Приморском крае дом дневного пребывания для людей почтенного возраста появился в Находке. В доме дневного пребывания ежедневно находится около 20 человек. Причем приходить можно и на целый день, и на несколько часов – кому как удобно. Для подопечных предусмотрены горячие обеды, в любое время можно выпить чаю. В планах – множество экскурсий по городу, поездки на море и в парки. Психологические занятия и тренинги, физкультура под присмотром тренера, творческие мастерские, музыкальные уроки. К проекту привлечены медицинские работники и 22 сестры милосердия в качестве волонтеров, которые при необходимости помогут в уходе за пожилыми людьми.

              «Инициатива решает задачи поддержки людей старшего возраста. Это и организация досуга, и внедрение практик активного долголетия. Также наличие волонтеров и медработников позволяют оказать базовую помощь пенсионерам в быту или по первичной медпомощи. Практика уже тиражируется в регионах в рамках нацроектов, затраты на ее реализацию не выходят за границы профильных статей регионального бюджета. Инициатива популярна у людей старших возрастов», – прокомментировал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              В Сахалинской области вводится дополнительная мера социальной помощи для тех, кто ухаживает за недееспособными гражданами. По договору о возмездной опеке теперь они смогут получать выплату за свой труд. Размер выплаты опекунам составит от 31,5 тысяч до 45 тысяч рублей (на Курилах). Сегодня такие опекуны вообще не получают никаких выплат.

              «Уход за недееспособными родственниками — непростое испытание, поэтому выплаты в какой-то мере помогут снизить напряженность. Для кого-то эта выплата станет стимулом принять решение в пользу пребывания родственника в домашней среде, а это крайне важно не только для снижения нагрузки на интернаты, но и для формирования ценности заботы о старшем поколении, ценностей семейных — ведь именно примером, а не лозунгами, мы воспитываем молодое поколение. Практику стоит тиражировать», – сказала политконсультант Алена Август.


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