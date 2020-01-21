Кардиолог описал первые признаки возможной смерти из-за отрыва тромба у молодых людей

Часто причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия, рассказал газете ВЗГЛЯД российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков.

17 января умерла пензенская актриса Марина Рузавина, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция». Причиной смерти 26-летней девушки оказался оторвавшийся тромб.

«Отрыв тромба в молодом возрасте чаще случается у женщин. Как правило, это либо из-за варикозного расширения вен нижних конечностей или тазовых вен. У мужчин это чаще всего результат мерцательной аритмии. Все остальное, если это какие-то проявления в раннем возрасте, как правило, относится к генетическим заболеваниям крови, которые сопровождаются повышенным тромбообразованием», – говорит Беленков.

Основной причиной отрыва тромба у женщин являются периферические вены – длительное пережатие сосуда, вследствие чего могла умереть и Рузавина, считает эксперт. Но чаще всего молодые люди погибают не из-за тромбоэмболии, а от разрыва аневризмы сосудов головного мозга, уточняет кардиолог.

«Чтобы себя обезопасить, нужно просто проходить обследования. Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены – сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. В конце концов даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба», – говорит Беленков.

Молодым девушкам врач рекомендует делать обследование даже без симптомов перед тем, как стать мамой, если по женской линии встречается варикозное расширение вен.

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