Власти захотели примириться со срубившим дерево жителем в Краснодарском крае

Власти Апшеронского района Краснодарского края намерены примириться с местным жителем, срубившим около школы дерево, так как он высадил новые саженцы и не привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело 24-летнего Василия Попкова рассматривает Апшеронский районный суд, его обвиняют в незаконной рубке деревьев, передает РИА «Новости».

На рассмотрении Апшеронского районного суда находится уголовное дело 24-летнего Василия Попкова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, инцидент произошел в марте прошлого года. Директор школы в поселке Мезмай заявил, что неизвестный спилил на территории образовательного учреждения дерево. Полицейские установили, что к происшествию причастен местный житель. По информации главка, ущерб превысил 66 тыс. рублей. Попкову вменяют незаконную рубку лесных насаждений, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Опекавшая подсудимого с шести лет Ольга Лобузова сообщила, что несколько односельчан готовы подтвердить в суде, что Попков распилил упавшее на дорогу дерево. О том, что нужно получить разрешение на распил дерева, молодой человек не знал, живые деревья он не трогал, добавила Лобузова.

«Мы претензий не имеем. Он взамен этих деревьев высадил другие саженцы, он не привлекался к уголовной ответственности никогда. Мы выходим в суд, чтобы по примирению сторон... Примирение сторон предусматривает возможность прекращения уголовного преследования. Мы выходим, а там как суд решит», – отметили в пресс-службе администрации района.

Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что, вероятнее всего, уголовное дело против Попкова прекратят. Слушания по делу запланированы на среду.

Напомним, инцидент, по данным регионального ГУМВД, произошел 6 марта 2019 года. Директор школы в поселке Мезмай сообщил, что неизвестный спилил на территории учреждения дерево. Полиция установила, что к происшествию причастен местный житель, у которого не было документов на рубку дерева.