Затопленный кипятком пермский хостел оказался не готов к зиме

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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              Затопленный кипятком пермский хостел оказался не готов к зиме

              21 января 2020, 09:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Здание в Перми, в подвале которого затопило хостел с людьми, не получало акта готовности к зиме из-за отсутствия герметизации трубопроводов, сообщила пресс-служба «Пермской сетевой компании».

              В «Пермской сетевой компании» сообщили, что «ответственность за подготовку зданий (в частности, подвальных помещений) к отопительному сезону несут обслуживающие организации», и «одним из параметров проверки готовности является именно целостность герметизации трубопроводов», передает РИА «Новости».

              Подчеркивается, что этот дом «не получил акт готовности к зиме, который ежегодно выдает энергокомпания по результатам обследования перед началом отопительного сезона», и одна из причин – это «отсутствие герметизации трубопроводов».

              В компании отметили, что ремонтные бригады ООО «ПСК» полностью восстановили теплоснабжение жителей домов в районе улицы Советской Армии, которые были отключены после ЧП.

              В данный момент устанавливаются причины инцидента.

              «По результатам предварительной проверки, подвальное помещение здания (...) оказалось единственным, пострадавшим от утечки теплоносителя на тепломагистрали. Это говорит о возможной ненадлежащей подготовке сетевого оборудования дома, в частности, отсутствии герметизации ввода, наличие которой исключает подобные инциденты», – поясняет сетевая организация.

              В результате погибли пять человек, включая четырехлетнего ребенка, трое получили ожоги и были госпитализированы. 

              Ранее сообщалось, что хостел не прошел проверку, МЧС предписывало закрыть его до 20 февраля. Кроме того, эвакуационный выход из затопленного кипятком помещения был заблокирован.

              Председатель президиума ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в трагедии, случившейся в пермском хостеле, виноваты как его владельцы, так и чиновники, которые должны были следить за соблюдением всех норм безопасности.


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