В проекте поправок в Конституцию установлен новый порядок назначения судей ВС и КС

Проект поправок в Конституцию предполагает назначение председателей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации по представлению президента.

Об этом со ссылкой на проект сообщает ТАСС.

В понедельник президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и увеличение МРОТ.