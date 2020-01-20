Начался дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства»

Стартовал дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники проекта смогут пройти тестирование в личном кабинете на сайте конкурса.

Этап состоит из двух блоков, при этом первый блок включает в себя 2 теста, а второй блок – 1 тест, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Первый блок, состоящий из теста способностей и теста знаний, доступен участникам для прохождения до 8.00 22 января 2020 по московскому времени. Время прохождения блока составляет 50 минут. Второй блок, включающий в себя тест оценки компетенций, станет доступен участникам 29 января. За сутки до начала каждого блока конкурсанты могут пройти демотесты, заранее проверив свои способности», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Цель дистанционного этапа состоит в том, чтобы проверить эрудицию, общие знания конкурсантов в различных областях и личностные качества, которые необходимы для прохождения очных этапов конкурса. Участникам предъявляются задания различной степени сложности, но требующие минимального времени на решение. В условиях ограниченного времени конкурсанты будут решать тесты самостоятельно, без помощи подсказок в интернете», – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Результаты каждого блока тестирования будут опубликованы в личных кабинетах участников в течение 4-5 дней с момента его завершения и обработки результатов. Успешно прошедшие этот этап конкурса выйдут в полуфиналы, которые пройдут в 9 регионах России с февраля по апрель 2020 года.

Помимо тестирования для участия в очных этапах конкурса конкурсантам необходимо снять ролик и разместить в личном кабинете участника до 6 февраля ссылку на видео, выложенное на YouTube. Технические требования для видео опубликованы на сайте конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 тыс. участников.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном тренинге от Coral Business School и многое другое.