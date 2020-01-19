Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка стоимостью 200 млрд долларов.

«Массивная морская стена стоимостью 200 миллиардов долларов, построенная вокруг Нью-Йорка, чтобы защитить его от редких штормов, является дорогостоящей, глупой и экологически неблагоприятной идеей, которая, когда это необходимо, вероятно, не будет работать в любом случае», – написал Трамп в своем Twitter.

Трамп также отметил, что стена будет выглядеть «ужасно».

«Извините, вам просто нужно подготовить швабры и ведра!», – добавил Трамп.

По данным The New York Times, проект гигантской стены был предложен инженерными войсками США для защиты Нью-Йорка от все более частых и разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением. По сведениям издания, стоимость возведения стены составляет 119 млрд долларов, а на ее строительство уйдет не менее 25 лет. Противники проекта отмечают, что такой барьер может быстро устареть из-за неточной оценки повышения уровня моря. Также конструкция стены не способна защитить от высоких приливных волн, передает ТАСС.

Ранее сообщилось, что в индонезийской провинции Южная Суматра два острова полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением.

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