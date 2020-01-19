В воскресенье синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс одного градуса. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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