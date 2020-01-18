Путин ознакомился с трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну»

Президент Владимир Путин в рамках мероприятий, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, ознакомился в Санкт-Петербурге с проектом творческой команды «Невский баталист» – масштабной трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну», которая воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага.

В субботу президент Владимир Путин осмотрел в Санкт-Петербурге трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну». Этот масштабный проект был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 млн рублей) командой художников и скульпторов во главе с Дмитрием Поштаренко, который провел для президента экскурсию по панораме.

Панорама позволяет оказаться непосредственно внутри исторического события. Ее отличительная черта – использование подлинных предметов военного времени, макетов военной техники в натуральную величину, детальная проработка десятков фигур, прообразом которых стали реально жившие тогда люди. Как рассказал Поштаренко, даже каждому из выдуманных персонажей авторы создали биографию с первых дней жизни.

Как сообщает РИА «Новости», панорама воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага. Дорога ведет зрителя из белорусской деревни в 1941 году, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода на берег Волги в Сталинград. Посетитель проходит и сквозь перевалы Кавказа в момент, когда там идет бой советских и немецких горных стрелков, оказывается в одном из моментов форсирования Днепра, попадает в эпизоды освобождения Европы, и заканчивает свою дорогу на крыше Рейхстага в 1945 году.

Эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных. В период с 2014 по 2018 год команда «Невский баталист» реализовала несколько похожих проектов – трехмерные панорамы «Прорыв» в Ленинградской области, «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Санкт-Петербурге и Москве, «Битва за Москву. Бородино, 1941» в Барнауле, «Десант на Шумшу. Последний остров войны» во Владивостоке, «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина» в Южносахалинске, «Москва, сорок первый. Контрнаступление» на ВДНХ в Москве, «Кенигсберг-45. Последний штурм» в Калининграде, «Герои Брестской крепости» в Рязани.

Как рассказал Поштаренко президенту, «Невский баталист» – это команда из нескольких десятков человек. Несколько лет они мечтают о постоянной мастерской и помещениях, где могли бы хранить фрагменты предыдущих экспозиций.

Помимо боевых действий Великой Отечественной войны с 18 января посетители выставки смогут увидеть дополнительную экспозицию, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и реализованную в рамках Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб». Данная акция – символ памяти о подвиге мирных граждан блокадного Ленинграда.

Панорама пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города. Например, бронирование школьных экскурсий осуществляется на два месяца вперед.