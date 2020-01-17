Китай отреагировал на назначение Мишустина премьер-министром России

Пекин приветствует назначение Михаила Мишустина на должность председателя российского правительства, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Китайская сторона приветствует назначение господина Мишустина на должность премьер-министра России», – заявил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что под руководством Мишустина новое правительство России сможет добиться новых успехов в государственном развитии, будет расширять сотрудничество с китайской стороной в рамках механизма регулярных встреч глав правительств и сообща продвигать двустороннее практическое сотрудничество.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета Безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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