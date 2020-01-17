ФСБ задержала производившую наркотики группировку в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали пятерых участников преступной группировки, производивших наркотики для продажи через интернет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ на территории городского округа Серпухов Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Там добавили, что с поличным были задержаны пятеро активных участников организованной преступной группы – трое граждан России и два гражданина Украины.

«У них обнаружено и изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», – рассказали в ЦОС ФСБ.

Там подчеркнули, что первоначально сотрудники ФСБ получили информацию о том, что с использованием интернета на территории России организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения на торговой площадке «Hydra».

«Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», – сообщили в спецслужбе.

В ФСБ рассказали о характерных особенностях деятельности ОПГ.

«Ее членами применялись повышенные меры собственной безопасности, выражавшиеся в неразглашении мест проживания, использовании законспирированных средств связи. Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники», – сообщили в спецслужбе.

Места хранения наркотиков тщательно скрывались, а противоправная деятельность координировалась исключительно через интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в декабре полицейские обезвредили действовавшую в пяти регионах преступную группировку наркоторговцев, в банду входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и «кадровик» банды. Наркотики производили в лабораториях, организованных в Московской области.