Межрегиональную банду наркоторговцев раскрыли в России

Полицейские обезвредили действовавшую в пяти регионах преступную группировку наркоторговцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД, в банду входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и «кадровик» банды. Наркотики производили в лабораториях, организованных в Московской области.

Заказы принимали через мессенджеры. Далее кладовщики прятали в тайники в Подмосковье товар весом от одного до трех килограммов, а курьеры развозили его по российским регионам, передает РИА «Новости».

Всего сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Нижегородской и Челябинской областей при участии отряда специального назначения «Гром» задержали и доставили в СИЗО 14 подозреваемых. Изъято более 25 килограммов запрещенных веществ.

Аресты проходили в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, а также в Москве.

Напомним, 28 ноября сотрудники управления наркоконтроля МВД пресекли деятельность лаборатории по производству сильнодействующих веществ, на почте в Москве задержаны дилеры с 48 посылками, в одной них найден тестостерон.