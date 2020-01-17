Востоковед: Эрдоган может отбить у Хафтара желание продолжать войну

«Хафтар рассматривает берлинскую конференцию как средство достижения собственных военных целей. Но у Турции другие планы. Анкара хочет сделать Хафтара более податливым в мирных переговорах», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя заявление президента Турции Тайпа Эрдогана о переброске войск в Ливию.

«Переброска турецких войск в Ливию может стабилизировать ситуацию, отбить у Хафтара желание продолжать военные операции и начать конструктивную дискуссию о мире, а не использовать попытки установления режима прекращения огня для собственных военных целей, – сказал глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. – Глава Ливийской национальной армии пытался сделать в Москве именно это, но у него получилось только подтвердить роль ненадежного партнера. Обещал подписать соглашение о прекращении огня, а сам сбежал, использовав перемирие в военных целях».

Видимо в таком же ключе Хафтар рассматривает и берлинскую конференцию, желая провести ее под залпы орудий по Триполи, отметил собеседник. «Но у Турции другие планы. Анкара хочет сорвать эту линию Хафтара и сделать его более податливым в плане участия в мирных переговорах. Если в Ливии не будет важного фактора в виде турецких военных, то смысл в проведении берлинской конференции отсутствует», – пояснил Семенов.

Говоря о роли России в попытках урегулирования конфликта в Ливии, эксперт отметил, что в этой ситуации российская сторона будет по-прежнему придерживаться нейтрального курса и содействовать установлению мира. Другой вопрос, что «у России остался осадок после выходки Хафтара в Москве», добавил собеседник.

«Это подтверждает заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное во время визита в Шри-Ланку. Министр намекнул на безответственность враждующих в Ливии сторон, но понятно, что имел он в виду именно Хафтара. Сарадж-то в Москве все подписал. Так что я думаю, переброска турецких войск в Ливию – это скорее позитивный шаг, который не даст Хафтару вновь использовать мирные процессы для достижения собственных целей», – резюмировал Семенов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Ранее в понедельник в Москве при участии Турции состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ в отличие от главы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

Эрдоган отреагировал на отъезд Хафтара обещанием преподать ему урок. После отъезда Хафтара из Москвы на юге Триполи возобновились бои. Позже стало известно о том, что из-за действий Турции в ливийский конфликт вмешалась Греция.

Напомним, Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, ПНС, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза. Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии.

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