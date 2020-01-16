Пентагон заявил о нежелании покидать Ирак

Вооруженные силы США не планируют покидать Ирак, ведутся переговоры Вашингтона и Багдада относительно присутствия американских войск, заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

«У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что с иракской стороной все еще ведутся консультации относительно пребывания войск США в стране.

Ранее сообщалось, что возобновлены совместные операции США и Ирака против «Исламского государства*» (запрещено в России).

Отношения США и Ирака обострились после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

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