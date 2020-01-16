США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ

Совместные операции США и Ирака против террористической организации «Исламское государство*» возобновлены, сообщают высокопоставленные американские военные.

Источники New York Times заявили, что операции возобновлены со среды. Как пояснили военные, к совместной работе хотели вернуться как можно скорее, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» террористов, передает РИА «Новости».

Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, но не иракской, передает ТАСС.

Напомним, отношения США и Ирака обострились после того, как американцы убили на территории Ирака командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.