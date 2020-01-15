ОКР решил отстаивать в CAS право выступать под российским флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) будет отстаивать право российских спортсменов выступать в международных стартах под флагом страны, участвуя в споре ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны.

«Исполком ОКР 24 декабря 2019 года принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. На этом же собрании было определено, что интересы ОКР будет представлять адвокат Клод Рамони из швейцарской юридической компании Libra Law. Вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

В документе указано также, что ОКР будет просить CAS прояснить неправомерность санкций и позволить в полной мере исполнять обязанности, прописанные в Олимпийской хартии.

«В соответствии с тем, что ОКР является организацией, в отношении которой не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны МОК, WADA или других структур, которая вносит сейчас значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая никак не была связана с передачей базы данных Московской лаборатории, ОКР будет просить CAS прояснить неправомерность применения санкций к Национальному Олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего Олимпийского движения», – сообщается в документе.

Сообщается также, что ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS.

«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом все решения CAS в отношении статуса соответствия или несоответствия РУСАДА, предполагаемых последствий и/или предлагаемых условий восстановления будет обязательным. Оно должно быть признано и исполнено всеми сторонами, подписавшими кодекс», – сообщается в релизе.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что отправил в ВАДА не только уведомление о несогласии с решением исполкома ВАДА, но и письмо, в котором выразил свою позицию по данному вопросу.

Напомним, во вторник руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова заявила, что российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между ВАДА и РУСАДА в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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