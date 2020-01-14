Сотрудница полиции в отпуске задержала трех воровок в Липецке

В Липецке старший лейтенант полиции Ольга Скороспешева вычислила трех воровок, которые совершили кражу в местном магазине.

Скороспешева во время своего отпуска отправилась в кино, перед этим она зашла вместе с супругом в магазин, где заметила трех подозрительных девушек, пишет LipetskMedia.ru.

Покупательницы резко ушли из магазина, не проходя через металл-детекторы, установленные на выходе.

Скороспешева сообщила администратору магазина о краже и также обратилась в полицию, после чего догнала воровок. Ей удалось задержать девушек у остановки общественного транспорта возле торгового центра.

Оперативники при досмотре нашли у подозреваемых похищенную одежду на сумму в 16 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В январе в Самаре очевидцы ограбления магазина отняли у нападавшего похищенные средства и молоток.