Володин потребовал от Польши извиниться за антисемитскую политику в 1930-е годы

Польские власти должны извиниться за политику Варшавы в отношении евреев до начала Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Фашистская Германия на территории Польши истребила свыше 3 млн евреев. Это, коллеги, страшная цифра. В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа в Европе. И это неслучайно. Потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные разных национальностей», – напомнил Володин, передает ТАСС.

Большому количеству концлагерей, уверен политик, «способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которая подогревала антисемитские настроения в обществе и создавала почву для последующего геноцида и холокоста».

«Наверное, давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и то, что происходит сегодня», – заявил спикер Госдумы.

По его мнению, извинения польской стороны будут правильным и честным шагом по отношению как к еврейскому, так и славянским народам.

Сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой выразил протест «против манипулирования фактами и перевирания истории политиками России с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений». Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах – Германии и Советском Союзе.

Резолюция была принята на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.