Названа дата прибытия нового посла США в Москву

Новый посол США Джон Салливан прибудет в Москву в середине следующей недели, сообщили в пресс-службе американской дипмиссии.

«Посол Салливан прибудет 16 января», – уточнили в посольстве, передает ТАСС.

Ранее Салливан назвал условия улучшения отношений с Россией. Власти США утвердили его в должности посла в середине декабря.

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