Козак назвал ответственных за цену на нефть для Белоруссии

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство России к этому отношения не имеет.

«У нас особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются. Это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с «Белнефтегазом», – сказал Козак, передает ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва якобы пытается продать Минску нефть по цене выше рыночной. Также он сказал, что «Газпром сегодня на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии».

Напомним, прокачка российской нефти на белорусские НПЗ была возобновлена 4 января, до этого поставки нефти не осуществлялись с 1 января.