В Германии назвали темы для обсуждения на встрече Путина и Меркель

На встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве может обсуждаться тема обострения отношений между США и Ираном, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Очевидно, что наряду с целым рядом других тем также напряженность в отношениях между США и Ираном может стать темой переговоров между канцлером и президентом Путиным в Москве», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не стала причиной предстоящего визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Меркель посетит Москву с рабочим визитом 11 января. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о главной теме предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.