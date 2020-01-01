Водянова заявила, что выходит замуж за миллиардера

Модель Наталья Водянова сообщила в соцсетях, что собирается замуж.

Водянова разместила в Instagram фотографию со своим женихом французским миллиардером Антуаном Арно.

«Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими», – написала Водянова.

В комментариях модель подтвердила, что выходит замуж за Арно.

В 2016 году Водянова родила пятого ребенка.