Генпрокурор Украины объявил о скорых «резонансных посадках» чиновников

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что вскоре начнутся резонансные «посадки» топ-чиновников.

Об этом он сказал журналистам после заседания Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

«Изысканные посадки» уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов. Я думаю, вскоре эти кейсы будут переданы в суд, или по крайней мере будут серьезные сдвиги процессуальные: имеется в виду предъявлено подозрение, или совершенные отдельные процессуальные действия – обыски, наложение ареста. Но нельзя говорить, в каких делах именно», – сообщил генпрокурор УНН.

На вопрос о том, будут ли применены подобные действия в отношении к представителям, к примеру, президентской фракции и есть ли кто-то на примете, генпрокурор ответил, что «точно не буду говорить, есть ли кто-то на примете», потому что у него «таких материалов нет»

«Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом», – отметил он.

Ранее Рябошапка допустил возможный арест экс-президента Украины Петра Порошенко.