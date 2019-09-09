Матвиенко заявила об отсутствии влияющих на результаты выборов нарушений

В ходе единого дня голосования 8 сентября не было серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательный результат, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сама кампания прошла открыто, очень конкурентная практически во всех субъектах РФ. По итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что избирательная система и избирательное законодательство России на выборах доказали свою состоятельность, а итоги она оценила как «позитивные». Матвиенко предложила также изучить опыт применения электронного голосования.

«Надо будет изучить итоги и подумать о расширении права электронного голосования (на другие регионы)», – сказала она.

Спикер Совфеда призвала также подумать, как мотивировать молодежь к участию в выборах.

По ее словам, выборы показывают, что менять избирательное законодательство не стоит, так как оно позволяет проводить голосование по высоким стандартам, передает РИА «Новости».

В то же время она допустила изменения в законе в части системы сбора подписей и муниципального фильтра.

Кроме того, она сообщила, что будет претендовать вновь на пост Спикера Совета Федерации только в случае, если ее кандидатуру предложат сенаторы. Она отказалась выдвигать сама себя.

«Что касается моего возможного переизбрания председателем Совета Федерации, то я сама никогда ни на что не претендовала, никуда не просилась, не писала никаких заявлений. Если члены Совета Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила свою работу в этом качестве, я сочту за честь», – сказала она.

«С учетом того, что у нас 32 избирательных кампании губернаторов и законодательных собраний, то, соответственно, 32 сенатора проходят очередную проверку, подтверждение своих полномочий. Из 32 мы ожидаем, что половина придет новых, предварительно, заменится 16 или даже 17 сенаторов», – пояснила спикер.

В воскресенье в России прошли выборы губернаторов в ряде регионов, а также членов парламентов ряда субъектов Федерации. Кроме того, избирался новый состав Мосгордумы.