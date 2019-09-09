Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом

Бизнесмен и актер Армен Бежанян, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», стал депутатом думы Осинского городского округа (Пермский край) по спискам партии «Единая Россия».

«Честно говоря, никаких конкретных планов пока нет. Посмотрю, разберусь, что это такое, какие полномочия, возможности у меня [как у депутата] есть, и потом уже начну выстраивать отношения с коллегами. Нельзя сказать, что избирательная кампания проходила для меня сложно. Очень спокойно себя чувствовал. Поддержка жителей была, да и коллеги-конкуренты тоже вели себя очень сдержанно», – рассказал Бежанян порталу URA.RU.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Напомним, в марте 2018 года в городе Осе (Пермский край) завершился процесс по делу Бежаняна, которого заподозрили в мошенничестве. Решением суда актера обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей за то, что он «предоставил администрации Осы неверные сведения о том, как использует арендованные у нее земельные участки, и незаконно продлил договор аренды».

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