Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выдвинутый партией «Единая Россия», после обработки 93,58% протоколов побеждает на выборах главы региона, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, по итогам обработки 93,58% протоколов Бочарова поддержали 77,34% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

На втором месте на выборах губернатора Волгоградской области оказался Алексей Буров от КПРФ (11,16%), на третьем – Владимир Рублев от ЛДПР (6,19%). Сергей Полещук от «Справедливой России» набирает 3,25%.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.