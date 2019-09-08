Песков заявил о сложностях в решении проблем с Японией

Вопросы России и Японии можно решить лишь на основе взаимного доверия, однако есть завышенные ожидания, пока на решение реальных проблем выйти не удалось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», – передает его слова ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с заключением мирного договора между Россией и Японией.

В пятницу президент России Владимир Путин предложил считать исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил, который является главным в ситуации с заключением мирного договора, 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.

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