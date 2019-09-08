Трамп поиграл с котом лазерной указкой на фоне карты урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором поиграл с котом на фоне карты урагана «Дориан».

Смонтированное видео он опубликовал в своем Twitter. На нем кот под музыку из «Шоу Бенни Хилла» охотится за лазерной указкой на фоне фотографии, где Трамп показывает карту движения урагана.

Между тем, в пятницу сообщалось, что по причинам, связанным с ураганом «Дориан», в США погибли уже пять человек.

На Багамских островах от урагана погибли 30 человек, при этом власти страны все еще уточняют число погибших и заявляют, что оно может стать «ошеломляющим».