Демонстранты в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Участники протестов в Гонконге решили провести акции в торговых центрах и на железнодорожных станциях, принадлежащих оператору железнодорожной системы MTR.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The South China Morning Post.

Кроме того, демонстранты в Гонконге мешают движению у аэропорта, для разрешения этой ситуации на место направлены водометные машины, передает РИА «Новости».

Также в аэропорту дежурит большая группа полицейских в боевой готовности.

Судебный пристав привел в исполнение постановление, согласно которому был введен запрет на проведение протестных акций в аэропорту. Он потребовал, чтобы люди, находящиеся там без причины, его покинули.

Ранее сообщалось, что демонстранты в Гонконге решили изменить тактику.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.