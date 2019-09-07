Следующий пуск «Союза» с космодрома Куру отложен

Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его данным, пуск, планировавшийся на октябрь-ноябрь, перенесен на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, передает РИА «Новости».

В Роскосмосе от комментариев отказались.

В 2019 году с Куру были выполнены два пуска ракет «Союз-СТ».

В марте Европейское космическое агентство сообщало, что пуск ракеты «Союз-СТ» планируется в октябре-ноябре. Ей предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.