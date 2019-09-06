Американка изуродовала себя в попытке быть похожей на Ким Кардашьян

Девушка из Лос-Анджелеса сделала 20 процедур и пластических операций на полмиллиона долларов, чтобы походить на телезвезду и модель Ким Кардашьян.

27-летняя Дженнифер Памплона восемь раз увеличивала ягодицы и бедра, удалила восемь ребер, вставила грудные имплантаты и филлеры в щеки, несколько раз делала ринопластику и липосакцию, подтяжку лица и виниры на зубы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

В последний раз, когда девушка увеличивала губы, у нее началась аллергическая реакция. По ее словам, губы болели и кровоточили.

«Увидев конечный результат, я не могла поверить – моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы», – рассказала Памплона.

После этого, девушка вновь обратилась к косметологу, чтобы ей удалили филлеры. «Теперь мои губы выглядят, как у стариков - они растянуты и сморщены, как сдувшийся воздушный шарик», – сказала она.

Plastic surgery addict who spent over $500K to look like Kim Kardashian reveals she has finally 'learned her lesson' https://t.co/QoWyIwViUC — Daily Mail US (@DailyMail) 6 сентября 2019 г.

Американка завила, что эта ситуация стала для нее уроком и больше обращаться к врачам для изменения своей внешности она не будет.

«Я никогда больше не буду делать операции, чтобы исправить то, что и так выглядит хорошо. <...> Я хочу, чтобы моя история послужила примером для каждой девушки, которая хочет большие губы. Это совсем не красиво. Все это было как ночной кошмар», – добавила девушка.

В марте российская певица Жанна Агузарова предстала перед публикой с совершенно изменившимися чертами лица после пластической операции.