Лукашенко решил налаживать отношения с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по итогам визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона планирует налаживать отношения с Вашингтоном.

«Болтон приехал (в Минск). А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой (Владимиром) Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам – страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна», – заявил Лукашенко, сообщает БелТА.

В конфе августа Минск посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. На переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Вашингтону начать отношения с чистого листа.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию России.

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