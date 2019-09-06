Суд Неаполя провел заседание по делу задержанного сотрудника «Ростеха»

На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, сообщил представитель посольства России в Италии.

«Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось», – сказал он РИА «Новости», отвечая на вопрос, обсуждался ли в суде вопрос об экстрадиции Коршунова.

О задержании в Италии сотрудника ОДК Александра Коршунова стало известно в четверг. Его подозревают в хищении коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14. Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.

ОДК заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.

В МИД России заявляли, что задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации по запросу США в Италии является примером недобросовестной конкуренции.