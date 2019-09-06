На Украине предъявили обвинения экс-депутатам «Оппоблока»

Генпрокуратура Украины (ГПУ) обвинила бывших народных депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова в злоупотреблении служебным положением и причинении государству многомиллионных убытков.

По информации ведомства, Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА в 2011-2012 годах, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горнообогатительным комбинатам. Экс-депутат изменил их целевое назначение с сельскохозяйственного на промышленное, отмечается на сайте генпрокуратуры Украины.

В свою очередь, Колесникова обвиняют злоупотреблении служебным положением, когда он занимал должность председателя агентства госимущества Украины в 2012 году.

В ведомстве отметили, что Колесников совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки» в Днепре.

По данным следствия, это сделало возможной незаконную приватизацию объектов и повлекло за собой убыток более 16 млн гривен (около 600 тыс. долларов).

Отмечается, что институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня, имеет стратегическое значение и его имущество не может отчуждаться.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег украинские власти от «закручивания гаек» в отношении оппозиции. По его словам, в случае преследования оппозиции «ничего хорошего не получится».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД