Путин предостерег Киев от преследования оппозиции

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предостерег украинские власти от «закручивания гаек» в отношении оппозиции. Так он прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о якобы получении «Оппозиционной платформой – За жизнь» иностранного финансирования.

Путин отметил, что не слышал этого заявления, передает ТАСС.

«Но если оно было, то это значит, что действующие сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина [Петра] Порошенко», – считает российский лидер.

Он добавил, что в случае преследования оппозиции сегодняшней властью «ничего хорошего не получится». Президент России обратил внимание, что речь идет о парламентской оппозиции, которая пользуется доверием большого числа избирателей – и это подтвердили выборы на Украине.

«Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то «закручивание гаек» в этом смысле», – заявил Путин.

Он заметил, что украинские оппозиционеры «не бегают по площадям, не требуют невозможного, работают в рамках конституции, в рамках действующего закона», и было бы ошибкой предпринимать попытки мешать им в реализации конституционных прав.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который присутствует на ВЭФ, выразил мнение, что Зеленский пытается нечестно бороться с его партией, как делал и его предшественник Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

«Господин Зеленский хорошо осознает, что есть только одна реальная оппозиция – это «Оппозиционная платформа – За жизнь». И есть лидеры этой оппозиции, против которых он сегодня политически нечестными путями пытается бороться. Но мы это проходили. Не первый год это. Это было и при режиме Порошенко, это было при режиме, установленном службой безопасности господина Порошенко. Это продолжается, к сожалению, и сегодня», – сказал Медведчук.

Он считает, что «Оппозиционная платформа» мешает Зеленскому в вопросах мирного урегулирования, так как партия «реально знает, как принести мир, как прекратить боевые действия».

«А господин Зеленский хочет это сделать по-своему и без нас», – сказал Медведчук.

1 сентября Зеленский анонсировал «очень громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».