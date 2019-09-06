Дело из-за захоронения ветерана в мешке возбудили в Тюмени

В Тюмени после похорон ветерана Великой Отечественной войны в мешке возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при организации ритуальных услуг при погребении ветерана Великой Отечественной войны – по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники морга отказались надлежащим образом обработать тело умершей 91-летней труженицы тыла и просто упаковали его в черный мешок.

В августе заместитель губернатора Тюменской области уволил главу пансионата за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.