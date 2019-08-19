Директора тюменского пансионата уволили из-за захоронения ветерана в мешке

Замгубернатора Тюменской области уволил главу пансионата в Тюмени после того, как проживавшую там 91-летнюю труженицу тыла похоронили в черном мешке, сообщили в пресс-службе департамента социального развития региона.

«Департамент социального развития Тюменской области объявил руководителю учреждения выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. С 19 августа приказом замгубернатора, директора департамента соцразвития Ольги Кузнечевских, он уволен», – передает РИА «Новости» слова представителя департамента.

По ее словам, сейчас продолжается проверка деятельности дома-интерната.

Областной СУ СК также начал проверку по факту захоронения 91-летней труженицы тыла в мешке.

Ранее сообщалось, что ее похоронили в гробу в черном мешке, так как сотрудники морга отказались ее мыть и одевать бесплатно.