В Крыму оценили решение Аксенова пригласить Зеленского на полуостров

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал предложение главы республики Сергея Аксенова президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров.

«Мы неоднократно приглашали украинских политиков в Крым. И Сергей Аксенов абсолютно прав в том смысле, что если бы Зеленский приехал в Крым, то по возвращении он бы просто не смог озвучить никакой другой позиции, кроме той, что Крым – часть России», – сказал Ганжара в комментарии RT.

Депутат отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины, а также Зеленский и очень многие представители украинской политической элиты, «прекрасно осознают, что Крым – часть России».

«Об этом говорит то количество украинских туристов, которые отдохнули за прошедший летний сезон на нашем полуострове, оно приблизилось к миллиону», – отметил депутат.

«Крым – это Россия, и никогда наш полуостров не вернется в состав украинского государства. Но для них это очень удобная тема, которая позволяет манипулировать что общественным сознанием в мире, что общественным сознанием в собственной стране», – добавил Ганжара.

Ранее Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями. Аксенов отметил, что всем политикам Украины следует признать истину, что Крым является частью России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет».