Студента во Франции могли случайно сжечь с мусором

Во французской Тулузе неделю назад без вести пропал 21-летний студент Этьен Мари. Предположительно, в состоянии алкогольного опьянения он свалился в контейнер для мусора. Теперь его следы ищут на мусоросжигательном заводе, пишет газета Depeche.

С помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе, следователям удалось выйти на предполагаемый след пропавшего. Так, на одной из записей видно, что после встречи с друзьями он сначала засыпает на тротуаре, а затем забирается в мусорный контейнер, передает РИА «Новости».

Ранним утром бак забрала машина муниципальных мусорщиков, однако никаких свидетельств, что Мари к этому времени удалось выбраться из него, не нашли.

Теперь правоохранители пытаются обнаружить следы ДНК пропавшего студента в кузове мусоровоза. Источники в правоохранительных органах сообщили, что версия о его гибели на мусоросжигательном заводе изучается очень серьезно.