Блогер Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка (Элджей) сообщают СМИ.

Запись о внесении изменений в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по смене фамилии Ивлеевой на Узенюк была сделана 3 сентября, передает агентство «Москва».

Также сама блогер разметила фотографию Элджея с подписью «муж» в своем Instagram.