Путин предложил три кандидатуры на пост главы КБР

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарской республики три кандидатуры, из которых депутатам предстоит выбрать главу республики, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

«Путин представил в парламент Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов для избрания на должность главы Кабардино-Балкарской Республики: Кладько Игоря Евгеньевича – директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»; Кокова Казбека Валерьевича – временно исполняющего обязанности главы КБР; Шаваева Ильяса Пагоевича - министра природных ресурсов и экологии КБР», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По Конституции КБР, главу республики избирают депутатами парламента.

Голосование назначено на 3 октября.

Путин в сентябре назначил сотрудника своей администрации Казбека Кокова занять должность главы республики Кабардино-Балкария. Коков заявил, что сможет применить в регионе лучшие практики, с которыми ознакомился в администрации президента.