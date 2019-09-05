Стали известны подробности спасения 15 россиян с тонущего судна в Турции

15 российских туристов спасли с тонущей яхты в турецкой Аланье, рассказал владелец яхты Берат Сипахиоглу, раскрыв подробности произошедшего.

Ранее турецкие СМИ сообщили об эвакуации пассажиров с тонущей яхты люкс-класса. Когда судно, на борту которого находились 15 российских туристов и два члена экипажа, направлялось от порта Аланьи в сторону мыса Джилварда, капитан заметил, что в трюм поступает вода.

«Когда наша яхта находилась в море во время тура, по непонятной для нас причине вдруг начала набираться вода. Разумеется, мы мгновенно повернули в сторону порта и доставили наших гостей целыми и невредимыми на сушу. Благодаря опыту капитана с пассажиров даже волосинка не упала, а некоторые даже не заметили, что произошло», – передает РИА «Новости» слова Сипахиоглу.

Он добавил также, что яхте был нанесен материальный ущерб, сейчас находится на ремонте.

«Но главное, что никто не пострадал, для нас безопасность туристов – на первом месте. Очень надеюсь, что это неприятное происшествие не охладит любовь наших гостей прогулкам на яхтах», – сказал судовладелец.

Напомним, в июне в генконсульстве России рассказали, что два россиянина получили ранения в результате аварии в курортной Анталье на юге Турции.