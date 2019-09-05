Лавров высказался о назывании Китая «старшим братом» России

Министр иностранных дел Сергей Лавров счел неправильным называть Китай «большим братом» России. Он подчеркнул, что Москва выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды без какого-либо диктата.

«Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует, неправильно», – заявил Лавров в интервью «Известиям», комментируя слова журналиста о том, что «некоторые скептики считают, что современный Китай для России играет роль старшего брата».

По словам главы МИД, Россия выступает «исключительно, как многократно подчеркивали в наших доктринальных документах и в практической деятельности, за отношения между суверенными государствами, независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны».

Министр также добавил, что на таких же принципах основывается внешнеполитическая стратегия Пекина. Он напомнил, что из ядерных держав только Россия и Китай выступают в защиту главных принципов Устава Организации Объединенных Наций.

В июле в Пекине высоко оценили слова Лаврова о российско-китайских отношениях и о несостоятельности мифа о «китайской угрозе».

В августе бывший помощник 43-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу писал, что Россию следует «вырвать из объятий» Китая, «опасного противника западного либерализма».

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