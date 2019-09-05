Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку подлодок

Россия предлагает Индии построить шесть подлодок в рамках межправсоглашения, а не по тендеру, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Шугаев сообщил на Восточном экономическом форуме, что «у них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения», передает РИА «Новости».

По его словам, так Индия сможет построить подлодки по меньшей цене и быстрее.

«Кроме того, Индия получит компетенции в строительстве подводного флота, которых у них ещё недостаточно», – добавил он.

Ранее стало известно, что в Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок. Россия участвует в нем с подлодками проекта 636 и 1650 «Амур».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. В среду президент России Владимир Путин провел встречу с индийским премьером Нарендрой Моди.

В ходе переговоров российский лидер рассказал о вертолетах Ка-226Т. Также обсуждались поставки С-400.

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