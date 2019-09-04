Лановой попросил не обращать внимания на призывы Навального

Народный артист СССР Василий Лановой в ответ на идею блогера Алексея Навального с «умным голосованием» заявил, что намерен голосовать именно за «провластных» кандидатов, актер также предложил свой список из кандидатов по 45 избирательным округам.

Свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы, пояснил Лановой, он составил, руководствуясь тем, что уличная оппозиция объявила этих людей «провластными». Москвичи умнее, и они не захотят идти на поводу у тех, кто навязывает им и диктует свою волю, отметил артист, передает «Российская газета».

«Знаю, что эти люди работают для страны, для Москвы. А что там кто-то диктует, меня совершенно не интересует», – заявил Василий Лановой.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.