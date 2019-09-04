В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за нарушения при госзакупках

Правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в госзакупках, сообщили в кабинете министров.

Речь идет о законопроекте по борьбе с картелями в госзакупках, передает ТАСС.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования, создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства», – заявили в документе.

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев поручил проработать поправки в уголовный кодекс об ответственности за затягивание и срыв торгов по госзакупкам. Законопроект поручено было подготовить ФАС, Генпрокуратуре, Минфину и МВД.

В прошлом году президент России Владимир Путин также поручал ужесточить уголовную ответственность за нарушения в сфере закупок.