Бедрос Киркоров раскритиковал позицию Болгарии о «советских репрессиях»

Советский, болгарский и российский артист Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова высказался по поводу комментария болгарского МИДа о советских репрессиях после победы во Второй мировой войне.

«Болгария была социалистической страной, и благодаря советской армии была освобождена. А сейчас поднимается волна, что якобы ее оккупировали, привезли репрессии. Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», – сказал Киркоров в интервью телеграм-каналу «Подъем».

Он отметил, что власти Болгарии стремятся «превратить» освободительную войну в якобы оккупационную и стараются «разжигать огонь» против России.

Напомним, российское посольство в Болгарии комментировало утверждение болгарского МИДа о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы.

В Совфеде призвали дать жесткий ответ на заявление Болгарии на ее заявление о «сомнительном историческом тезисе «освобождение», под которым подразумеваются военные действия Красной Армии во Второй мировой войне.