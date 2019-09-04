В аэропорту задержали спрятавшую ребенка в ручной клади американку

В международном аэропорту Манилы на таможне при попытке тайно вывезти из страны новорожденного ребенка, спрятанного в ручной клади, была задержана гражданка США.

«Ребенок был спрятан в большой поясной сумке, и женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей», – сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление иммиграционного бюро Филиппин, передает РИА «Новости». Телеканал отмечает, что ребенку всего шесть дней.

По данным местных властей, 43-летняя американка Дженнифер Тэлбот заявила, что является тетей ребенка, однако подтверждающих это документов она не предъявила.

Власти намерены обвинить женщину в торговле детьми. Младенца на данный момент передали в органы социальной защиты.

Ранее в Москве была арестована женщина, продавшая собственного ребенка.