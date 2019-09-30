На сотрудников колонии в Соликамске завели дело после изнасилования заключенного

СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами исправительной колонии №9 в Соликамске.

«В результате халатного отношения к исполнению должностных обязанностей сотрудниками учреждения ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, днем 22 сентября 2019 года осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии, было совершено тяжкое преступление в отношении другого осужденного. После чего на территории учреждения произошла драка между осужденными, в ходе которой более 10 осужденных получили телесные повреждения различной степени тяжести», – сообщили в СК по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что в данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

Ранее в прокуратуре края подтвердили факт насилия над заключенным в исправительной колонии № 9 города Соликамска.