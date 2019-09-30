В Сети обсуждают видео избиения солдат во французской армии

Видео, сделанное в одной из частей французской армии, стало причиной полемики среди пользователей соцсетей. На нем запечатлено избиение солдат, которое, как сообщают в СМИ, оказалось церемонией смены знаков отличия у военнослужащих.

На видео, судя по всему, показан момент прикрепления знаков отличия к форме военнослужащих. Старшие по званию что-то приделывают к форме, а затем сильно бьют по медали – так, что солдаты падают или отлетают к стене.

Видео опубликовано в Twitter пользователя Yvan Benedetti. Он увидел в происходящем в том числе расизм, так как «цветные» избивали белых солдат.

Некоторые из пользователей сообщили, что видео было сделано в 31-м инженерном полку.

После публикации кадров в комментариях разгорелась ожесточенная полемика. Большинство осуждали происходящее, но спорили с утверждением о расизме: некоторые считали, что он имел место быть, другие полагали, что это обычная дедовщина.

Ряд пользователей заявили, что это обычное дело и «старая традиция», когда солдата бьют в знак отличия сразу после его вручения со словами «Ты заслужил свою медаль». Однако другие заметили, что эта традиция ужасна, так как нельзя поздравлять человека, унижая его.

Отметим, что девушку, которой также вручили знак отличия, пожалели – ей не стали бить по груди, «ограничившись» ударом по шее.

На видео отреагировал также блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

«Объясняют наглядно, что такое расизм», – написал он в своем Twitter.

В комментариях под его постом также развернулась дискуссия. Некоторые предположили, что настоящий скандал разгорелся, если бы белые избивали цветных, а не наоборот.

«К расизму это видео судя по всему не имеет никакого отношения. Наверняка старослужащие таким способом принимают новобранцев в свои ряды (отбивают). Старый дедовский обычай. Удар в «душу» нужно выдержать!» – написал другой пользователь.

«Называется проверка фанеры. Дух докладывает: «Фанера трехслойная, бронебойная, к осмотру готова», – отметил еще один, отмечая, что это весьма распространенный обычай и в других армиях.

Некоторые пользователи Сети высмеяли видео. Так, один из пользователей заметил, что за это «кто-то должен ответить», предложив в качестве виноватых назначить представителей российской власти.

«Скандал в белорусской армии: снова дедовщина!.. А хотя постойте…» - написал в свою очередь пользователь Zorg.